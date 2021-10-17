«Надо кормить коллектив»: Леонтьев опроверг сообщения о своем уходе со сцены

Певец в период пандемии стал более избирательным и старается меньше появляться в местах массового скопления людей.

В последнее время все чаще стали появляться сообщения о том, что Валерий Леонтьев, якобы, ушел со сцены. В беседе с журналистом КП он опроверг эти слухи.

«Продолжаю тянуть лямку. Надо кормить коллектив», — заверил артист.

Как сообщает издание, Леонтьев в период эпидемии коронавируса стал более избирательно относиться к выступлениям и действительно уменьшил их количество, чтобы не испытывать судьбу. Однако полностью отказаться от гастролей он не может, ведь у него коллектив, работу которого необходимо оплачивать.

Валерий Леонтьев также признался, что сделал прививку от CoViD-19 в Москве, хотя постоянно живет с женой в Америке.

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