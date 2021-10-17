«У меня было на баобабе, но я упал прямо в костер»: Сафронов рассказал о своем необычном сексе

Как отметил художник, после он понял, что занятия любовью на дереве – это не очень удобно.

Художник Никас Сафронов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своем самом необычном сексе.

«У меня было, например, на дереве баобаб в Африке. Но я упал и прямо в костер. И понял, что на дереве не очень удобно. Нам тогда помешал некий зверь. Змея-удав, которая упала прямо на нас. А мы упали с этой девушкой-негритянкой на костер». Никас Сафронов

Между тем в шоу-бизнесе над Никасом Сафроновым посмеиваются. Говорят, что художнику любовные романы бы писать, а не картины.

«Постель – это само собой. Все мы приходим и ложимся в кровать. А вот занятия сексом на космическом корабле во время невесомости — вот это дело. У меня пока не было такого, но хочу попробовать на старости лет», — заявил Никас Сафронов.

Напомним, что Никасу Сафронову в этом году исполнилось уже 65 лет. У него большое количество детей от разных женщин.

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