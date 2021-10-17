Лещенко залюбовался: Навка в платье-хите этого сезона устроила танцы на звездной вечеринке

Блестящие наряды теперь модно носить не только на праздники.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live рассказал о трендах этой осени. Особенно он выделил одежду с пайетками.

«Самый главный тренд сезона — пайетки. Мы можем взять юбку в пайетках, добавить шелковую блузу, небрежно запихнув ее спереди, какие-то грубые боты, полупрозрачные черные колготки — и вперед!» — рассказал ведущий.

Татьяна Навка поддержала тренд на пайетки и пришла на вечеринку Николая Баскова в платье из актуального материала, сверкая при свете софитов. На празднике звезда не смогла удержаться, заслышав хит Григория Лепса и устроила танцы прямо возле своего столика. А Лев Лещенко, проходящий мимо, залюбовался фигуристкой.

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