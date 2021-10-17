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«У кого появился молодой человек?»: Малинин удивился новостям о бойфренде у дочери Устиньи

Как отметил музыкант, сердце его наследницы пока свободно.

«У кого появился молодой человек?»: Малинин удивился новостям о бойфренде у дочери Устиньи
Александр Малинин. Фото: Globallookpress.com

Певец Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ был крайне удивлен, когда узнал, что у его младшей дочери Устиньи уже оказывается есть молодой человек. Бойфренд наследницы саксофонист из Италии Леопольдо Муннаи.  С ним она учится в консерватории.

Устинья Малинина с бойфрендом
Устинья Малинина с бойфрендом. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«У кого появился молодой человек? Я первый раз от вас слышу. Слушайте, она все время ходит на какие-то свидания. И все время у нее какие-то друзья, но пока ее сердце свободно. Конечно, может что-то я намекну, но сказать, что этот молодой человек тебе не подходит – я так не смогу. Нашей семье нужен, конечно, солидный человек».

Александр Малинин

Как отметил Александр Малинин, у них в семье правильный подход.

«Отсюда и такое воспитание у моих детей», — заявил Александр Малинин.

Напомним, что у Александра Малинина от третьей жены Эммы Малининой двое детей-двойняшек – Фрол и Устинья. Сейчас им по 20 лет.

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Александр МалининЛеопольдо МуннаиПрограмма "Ты не поверишь!"Устинья МалининаЭмма Малинина