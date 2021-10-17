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«Ксения провокационная достаточно сама по себе»: Савичева высказалась о Собчак

Как отметила певица, светская львица сама выбрала такой жизненный путь.

«Ксения провокационная достаточно сама по себе»: Савичева высказалась о Собчак
Юлия Савичева. Фото: Globallookpress.com

Певица Юлия Савичева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о светской львице Ксении Собчак после резонансного ДТП, в котором погиб человек.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

«Ксения провокационная достаточно сама по себе. Она выбрала такой путь, поэтому и зачастую бывают нападки какие-то на нее».

Юлия Савичева

По словам Юлии Савичевой, она не очень понимает, почему сейчас на светскую львицу оказывается такое давление.

«Я не понимаю, почему все ополчились на Собчак. Если у нее были заранее запланированы мероприятия какие-то, выступления. Ну а как все бросить. Ведь люди зависели от этого», — заметила Юлия Савичева.

Напомним, что Ксения Собчак возвращалась из Красной Поляну и угодила в ДТП. Она находилась в этот момент на пассажирском сиденье.

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Красная полянаКсения СобчакПрограмма "Ты не поверишь!"СочиЮлия Савичева