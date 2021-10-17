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«Гном Гномыч теперь ты»: Саша Плющенко понянчился с младшим братом

Арсению Плющенко недавно исполнился годик.

«Гном Гномыч теперь ты»: Саша Плющенко понянчился с младшим братом
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двух сыновей. Старший – Саша, которому с детства дали прозвище Гном Гномыч, в этом году пошел во второй класс. Мальчик занимается фигурным катанием и добивается успехов на льду. Младшему – Арсению, который родился в конце сентября прошлого года, на лед пока рано. Поэтому домочадцы развлекают малыша сами.

«Гном Гномыч теперь ты!», — сказал Саша, понянчившись с младшим братом.

«А ты у нас кто?», — спросила за кадром Яна.

Участники милой беседы решили, что Саша будет сырничком, а Арсения попросили передать всем воздушный поцелуй.

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