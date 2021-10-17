«Не была в таком весе»: Катя Жужа не понимает, когда успела располнеть

Бизневумен Катя Жужа пожаловалась на проблему с весом. Знаменитость никак не может похудеть.

Еще недавно родившая третьего ребенка Жужа рассказывала о чудесном преображении. У Кати получилось легко сбросить пять килограммов после родов. Однако спустя несколько недель знаменитость начала стремительно набирать.

Катя утверждает, что любые попытки похудеть заканчиваются неудачей.

«Вес стоит у меня в стабильном состоянии 60 килограммов уже неделю. Чтобы вы понимали, во мне сейчас лишние 10 килограммов. Я никогда в жизни не была в таком весе. Чтобы я ни делала, у меня просто встал вес и все! Сейчас я не могу даже себе помочь. Естественно, никакие марафоны я больше не провожу, потому что я просто в безобразном состоянии», – заявила Катя.

Напомним, ранее Катя Жужа устраивала марафон для желающих похудеть. Теперь располневшая многодетная мамочка сама просит помощи у поклонниц. У Жужи опускаются руки. Она не знает, как ей избавиться от десяти лишних килограммов.

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