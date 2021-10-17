«Мы нашли ее машину и телефон»: отец Саши Спилберг вышел на связь после пропажи дочери

В последних Stories личной странички в Instagram популярного видеоблогера Саши Спилберг появилось видеообращение ее отца. Родитель знаменитости подробнее рассказал о последней ситуации, связанной с исчезновением девушки.

Напомним, несколько дней назад Саша Спилберг пропала. Об этом сообщила менеджер блогера с многомиллионной аудиторией.

больше по теме Звезда пропала: менеджер Саши Спилберг уже три дня не может с ней связаться Поклонников блогера просят помочь любой информацией о ее местоположении.

Помощница Саши утверждала, что уже три дня не может связаться со Спилберг. А недавно о пропаже молодой бизнес-леди высказался ее папа.

Отец 23-летней Спилберг все еще не смог связаться с наследницей. Однако удалось найти личные вещи блогера.

«Всем привет! Давно не виделись. По поводу Саши. Очень радует, что в этой истории нет криминала. Мы нашли ее машину и телефон, но пока я не могу связаться с Сашей», – заявил отец Спилберг.

Напомним, ранее блогер Даня Милохин честно рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Тиктокер совсем не против, когда поклонники приписывают ему роман с фигуристкой и напарницей в шоу «Ледниковый период».

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