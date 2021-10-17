«Мы нашли ее машину и телефон»: отец Саши Спилберг вышел на связь после пропажи дочери

В последних Stories личной странички в Instagram популярного видеоблогера Саши Спилберг появилось видеообращение ее отца. Родитель знаменитости подробнее рассказал о последней ситуации, связанной с исчезновением девушки.
Напомним, несколько дней назад Саша Спилберг пропала. Об этом сообщила менеджер блогера с многомиллионной аудиторией.
Помощница Саши утверждала, что уже три дня не может связаться со Спилберг. А недавно о пропаже молодой бизнес-леди высказался ее папа.
Отец 23-летней Спилберг все еще не смог связаться с наследницей. Однако удалось найти личные вещи блогера.
«Всем привет! Давно не виделись. По поводу Саши. Очень радует, что в этой истории нет криминала. Мы нашли ее машину и телефон, но пока я не могу связаться с Сашей», – заявил отец Спилберг.
Напомним, ранее блогер Даня Милохин честно рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Тиктокер совсем не против, когда поклонники приписывают ему роман с фигуристкой и напарницей в шоу «Ледниковый период».
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