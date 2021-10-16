Барановская в алой шубе появилась с младшим сыном Аршавина на матче «Спартак» — «Динамо»

Телеведущая вместе с подругой и наследником наблюдала за исходом игры в рамках Российской премьер-лиги.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Однако карьеру она построила уже после того, как от нее ушел Андрей Аршавин. Тогда Юлия осталась одна с тремя детьми: Артемом, Яной и Арсением. Однако неурядица в личной жизни не помешал ей стать знаменитой и хорошо зарабатывать. Теперь она часто путешествует, ведет концерты и различные другие мероприятия, а также находит время на отдых.

Барановская недавно поддержала наследников, которые приняли участие в показе мод на льду. Также она со своим старшим сыном стала ведущей премии «Жара Kids Awards». А вот 16 октября телеведущая отправилась на стадион, где состоялся футбольный матч между столичными клубами «Спартак» и «Динамо». С собой она взяла подругу и младшего сына, который, как папа, занимается футболом.

На трибунах Юлия сидела в алой шубе и черных брюках. Ботинки на толстой подошве дополнили ее образ. Она осталась под впечатлением от игры.

«По цвету наших с Сабиной курток понятно кто за кого болел. Итог „Спартак-Динамо“ 2:2! Последние 10 минут матча были огонь. Футбол в отличной компании всегда лучше смотрится», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Я вас обожаю! Вы классная», «Какая красивая», «Такая яркая», «Стильная шубка», «Безумно нравятся такие яркие наряды», «Вам очень идет этот цвета», «А сын тоже за „Спартак“ или нет?», — прокомментировали пост подписчики.

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