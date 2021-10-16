«Зачем расстались?»: Решетова прильнула к Тимати в день рождения общего сына

Основатель лейбла Black Star – Тимати – показал своего наследника, которому исполнилось два года. Знаменитость позировал с бывшей возлюбленной, сыном и дочерью.

Тимур Юнусов взял на руки малыша Ратмира и обнимал свободной рукой дочь Алису. Рядом с Юнусовыми сидела Анастасия Решетова.

«Ратмиру Тимуровичу два года. Всем спасибо за поздравления», – написал Тимати в комментариях к фото с наследником.

Поклонники Юнусова остались в восторге от кадра Тимати:

«Ратмира с днем рождения! Уже такой большой стал», «Пусть растет здоровым малыш», «Какой славный ребенок!».

А некоторые фолловеры Тимати заподозрили музыканта в воссоединении с экс-избранницей. Поклонники не понимают, как Юнусов мог потерять Решетову:

«Семейка огонь!», «Думаю, вы снова вместе», «Зачем вы только расстались?», «Хорошо смотритесь», «Тимур, а Анастасия оказалась прекрасной мамой».

Напомним, ранее экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – и мама шоумена поздравили малыша Ратмира с днем рождения. Симона Черноморская показала архивный кадр с внуком. А родительница именинника написала трогательные строки в честь сына.

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