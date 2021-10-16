«Мочит не по-детски»: Паршута зажгла в «Шоумаскгоон» под Сердючку

Певица выступила в популярном проекте НТВ.

Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута приняла участие в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». В новом выпуске певица исполнила бессмертный хит Верки Сердючки «Я не поняла».

Для номера Паршута надела ярко-розовое мини-платье, показав свои сочные бедра. Мужская половина участников были приятно удивлены.

«Я вижу прекрасную модную девушку, которая мочит не по-детски», — отметила гость программы Диана Арбенина.

Напомним, в прошлом выпуске Юля Паршута идеально исполнила хит Леди Гаги.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.