Терапия работой: Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур после смерти жены

Певец Прохор Шаляпин запечатлелся в поезде по дороге на концерт в Хабаровском крае. Примечательно, что знаменитость совсем не улыбался на фото.

Прохор разместил свежий кадр в последних Stories личного микроблога. Исполнитель в оверсайзной худи цвета слоновой кости позировал перед зеркалом купе.

Напомним, недавно Прохор Шаляпин уехал в гастрольный тур. Артист уже выступил на одном из концертов в Хабаровском крае. А теперь готовится к новым выступлениям.

Поклонники уже отметили, что Прохор выглядит уставшим и расстроенным. Смерть жены и скандалы на этой почве не прошли бесследно. При этом Шаляпин старается не унывать. Он радостно сообщил о начале гастрольного тура.

Однако последние фото артиста говорят о том, что концертный тур стал бегством от горя.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин презентовал клип на песню о Татьяне Дэвис. Исполнитель показал в музыкальном видео кадры короткой совместной жизни с бизнесвумен.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.