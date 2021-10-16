Анна Нетребко вышла на прогулку в Стокгольме в стеганом пуховике и платке-хите этой осени

Оперная дива провела целый день в столице Швеции. Она выбрала яркий образ для такого случая.

Анна Нетребко знаменита на весь мир. Оперная дива регулярно дает концерты и гастролирует. Этой осенью она приезжала в Москву, где с размахом отпраздновала юбилей. Потом она гастролировала по российским городам. Недавно артистке удалось погулять по столице с сестрой Натальей. Они прошлись по Красной площади и увидели разные достопримечательности. Каждый раз Анна для прогулок выбирает яркие образы.

Недавно Анна отметилась в черном длинном пальто и сапогах-трубах, а также продемонстрировала желтое пальто, которое сочетала с тюрбаном. На этот раз для прогулки по Стокгольму она выбрала стеганое пальто-пуховик алого цвета и пуховой платок в тон. Образ также дополнили узкие солнцезащитные очки и кроссовки. Нетребко не в первый раз выбирает платки, которые стали хитом сезона. Об этом рассказывали многие стилисты, включая имиджмейкера Алсу Арна.

Оперная дива посетила несколько мест в столице Швеции. Она посетила кафе, а затем устроила длительный променад.

«Мы добрели до самой узкой улочки Стокгольма. Она всего 90 сантиметров», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, вы снова шикарны», «Какая красотка», «Вы самая яркая женщина в городе», «Как Анну не заметить», «Этот платок просто гениальное решение», «Аннушка снова гуляет, снова яркая и стильная», «Какая красота всегда вас окружает», «А Юсиф с вами? Лучшая пара», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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