Сама элегантность: Валерия в платье миди с пышной юбкой подчеркнула осиную талию

Валерия является народной артисткой России. Она не перестает записывать новые песни и дуэты. В этом году певица побывала в Сочи на «Новой волне», где представила трек с Игорем Николаевым. Также артистка часто появляется на светских раутах и вечеринках, а вот свободное время чаще всего посвящает внучке Селин. Не так давно она отдохнула с семьей в Европе, а теперь снова находится в Москве, где то и дело видится с друзьями.

Накануне Валерия и Иосиф Пригожин появились на вечеринке у Николая Баскова. Он с размахом отпраздновал свое 45-летие, пригласив коллег и близких. На празднике певица предстала в черном платье миди с пышной юбкой-колоколом. Наряд подчеркнул ее осиную талию. На шее артистки красовалось крупное колье с кулоном в виде сердца. Она порхала между столиками и веселилась с другими гостями.

Примечательно, что Пригожин не растерялся и устроил романтик во время вечеринки. Они станцевали белый танец под песню Валерия Меладзе. Позже пара одарила комплиментами Баскова и поблагодарила за торжество.

«Счастливая и красивая пара», «Одно удовольствие на вас смотреть», «Вы великолепно выглядите! Приятно смотреть на вас!», «Очень красивый наряд у Валерии», «Такая утонченная здесь», «Валерия просто прелесть», «Такой сказочный образ», «Ой, словно снова настали времена, когда „Часики“ были хитом», — прокомментировали пост подписчики.

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