«Я себя не узнаю»: Милохин намекнул на симпатию к Медведевой

Популярный тиктокер Даня Милохин участвует в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Молодой человек не скрывает своей симпатии к партнерше.
«Я себя не узнаю… Женя меня учит собираться, а я ее учу расслабляться», — признался Милохин.
В третьем выпуске шоу Даня выступил в образе Джокера, а Евгения Медведева стала Харли Квинн. Номер настолько понравился жюри, что участникам поставили все шестерки.
«Вы не просто партнеры, вы как люди, которые давно знают друг друга. Даня, я рад, что ты попал в хорошую компанию», — заметил Тимур Родригез.
«Женя с этим парнем совсем другая», — пошутила Тарасова.
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