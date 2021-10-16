«Я себя не узнаю»: Милохин намекнул на симпатию к Медведевой

Тиктокер и фигуристка танцуют в новом сезоне «Ледникового периода».

Популярный тиктокер Даня Милохин участвует в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Молодой человек не скрывает своей симпатии к партнерше.

«Я себя не узнаю… Женя меня учит собираться, а я ее учу расслабляться», — признался Милохин.

В третьем выпуске шоу Даня выступил в образе Джокера, а Евгения Медведева стала Харли Квинн. Номер настолько понравился жюри, что участникам поставили все шестерки.

«Вы не просто партнеры, вы как люди, которые давно знают друг друга. Даня, я рад, что ты попал в хорошую компанию», — заметил Тимур Родригез. «Женя с этим парнем совсем другая», — пошутила Тарасова.

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