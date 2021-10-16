Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

Агата Муцениеце: «У меня мозоли от шнурков на коньках»

Актриса признается, что ей тяжело дается участие в проекте.

Агата Муцениеце: «У меня мозоли от шнурков на коньках»
Агата Муцениеце — Александр Энберт. Фото: Первый канал

Актриса Агата Муцениеце участвует в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период». Артистка танцует вместе с фигуристом Александром Энбертом.

В третьем выпуске участники исполнили номер под музыку из кинофильма «Моя прекрасная леди». Судьи поставили им высокие баллы.

Агата признается, что ей сложно дается фигурное катание. Но она старается, чтобы не подвести своего партнера.

Агата Муцениеце — Александр Энберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце — Александр Энберт. Фото: Первый канал

«У меня мозоли от шнурков на коньках», — призналась Муцениеце.

Кстати, о шнурках. В первом выпуске Агата плохо завязала шнурки на коньках. Татьяна Тарасова заметила, что актриса могла получить травму на выступлении. По ее словам, это было нарушение мер безопасности.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Ледниковый период»Агата МуцениецеАгата Муцениеце последние новостиПрограмма "Ледниковый период"Шоу "Ледниковый период"шоу «Ледниковый период»