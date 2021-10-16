Агата Муцениеце: «У меня мозоли от шнурков на коньках»

Актриса признается, что ей тяжело дается участие в проекте.

Актриса Агата Муцениеце участвует в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период». Артистка танцует вместе с фигуристом Александром Энбертом.

В третьем выпуске участники исполнили номер под музыку из кинофильма «Моя прекрасная леди». Судьи поставили им высокие баллы.

Агата признается, что ей сложно дается фигурное катание. Но она старается, чтобы не подвести своего партнера.

«У меня мозоли от шнурков на коньках», — призналась Муцениеце.

Кстати, о шнурках. В первом выпуске Агата плохо завязала шнурки на коньках. Татьяна Тарасова заметила, что актриса могла получить травму на выступлении. По ее словам, это было нарушение мер безопасности.

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