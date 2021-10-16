«Бомбическое»: Пегова в осеннем пальто мидакси и кожаных ботинках посетила мастерскую в Минске

Ирина Пегова является заслуженной артисткой России. Также она давно играет в театре. Актриса состояла в браке с Дмитрием Орловым. Однако они развелись в 2011 году. После этого Ирина стала сама воспитывать дочку Татьяну. При этом она много работает и регулярно путешествует. 43-летняя артистка умело подбирает себе образы, хоть и обладает нестандартной фигурой. Этой осенью она пополнила свой гардероб.

Уже несколько дней Пегова находится в Минске. Она снимается в продолжении сериала «Акушерка». Актриса находит время на прогулки по паркам и городу. А накануне она посетила мастерскую, где создают картины. Артистка облачилась в темно-синий брючный костюм, а также кожаные ботинки и пальто мидакси цвета карамели. На голове Ирины был шелковый платок. Она разглядывала картины.

«Творческий беспорядок! Обожаю бомбическое осеннее пальто своей карамельностью органично вписалось в эту мастерскую», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие оценили ее осенний аутфит. «Очаровательная обаятельная Ириночка», «Красивые очки, оттеняют глаза», «И пальто и цвет волос и даже платочек все вписалось гармонично! По-осеннему красиво!», «Сейчас так редко кто носит платок именно так как вы но вам очень идет», «Когда возраст на лицо и совсем не портит!», «Оч-очень идет, вам Ирина удлиненное хорошо вам, будь то пальто, кардиган, платье», — прокомментировали пост подписчики.

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