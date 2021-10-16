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«Я не строю из себя великую фигуристку!»: судьи довели до слез Бородину на «Ледниковом периоде»

Пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева находится на грани вылета из проекта.

«Я не строю из себя великую фигуристку!»: судьи довели до слез Бородину на «Ледниковом периоде»
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина участвует в новом сезоне популярного проекта Первого канала «Ледниковом периоде». Звезда выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Пока они считаются аутсайдерами проекта, их баллы самые минимальные, и скоро Бородина с Соловьевым могут вылететь из шоу. Однако участники стараются, чтоб этого не произошло.

«Я не строю из себя великую фигуристку, — говорит Бородина, — но я стараюсь. Я не претендую на первое место, но я хочу понимать, что не зря сюда пришла».

Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

В третьем выпуске Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выступили под песню из кинофильма «Армагеддон». Однако жюри их номер оценили низко. Судьи заметили многие недочеты, которые допустили участники.

«Катарсиса не было, счастья не почувствовал», — указал постановщик шоу Илья Авербух.

«Знаете, ребят, из каждой хорошей версии можно всегда сделать плохую», — гроздно заметила Татьяна Тарасова.

Ксения Бородина, в свою очередь, со слезами на глазах призналась, что слова судей ее просто убили.

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