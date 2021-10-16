«Я обожаю вас»: Стеша Маликова показала редкое фото с бабушкой и дедушкой

Дочь Дмитрия Маликова – Стефания – запечатлелась со старшим поколением большой музыкальной семьи Маликовых в гримерке после концерта.

Стеша в тотально черном образе обнимала бабушку с дедушкой.

«Это мы вчера в гримерной после концерта и перед порцией съеденных бутербродов с колбасой, сыром и огурчиками. Мой пост не об этом… Он о моей огромной любви к этим двум людям. Я обожаю вас, вы делаете мой мир лучше, теплее и добрее каждый день. Спасибо!», – обратилась Стеша к родственникам.

«Какие у Вас милые дедушка с бабушкой! Такие добрые лица», «Потрясающая фотография. Красивые, светлые», «Стеша, вы настоящий подарок для своих родителей и для старшего поколения вашей семьи», «Как брат и сестра», – написали восхищенные поклонники семьи Маликовых.

Напомним, ранее Стефания Маликова провела вечер в кругу семьи. Дочь Дмитрия Маликова показала, как младший брат танцует под аккомпанемент отца на рояле.

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