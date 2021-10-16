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Квартира на Бытхе и апартаменты в комплексе «Парус»: какие дома у Григорьева-Апполонова в Сочи

Рыжий из «Иванушек» прекрасно знает толк, как наращивать свой капитал.

Квартира на Бытхе и апартаменты в комплексе «Парус»: какие дома у Григорьева-Апполонова в Сочи
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Globallookpress.com

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, который родом из Сочи, владеет дорогой и элитной недвижимостью в родном городе. Он безумно любит южную здравницу и часто приезжает сюда на отдых.

Дом, где есть квартира у Андрея Григорьева-Апполонова
Дом, где есть квартира у Андрея Григорьева-Апполонова. Фото: Геннадий Бочкарев/КП

Главная квартира рыжего из «Иванушек» находится в шикарных апартаментах в жилом комплексе «Парус». Ее площадь 93 квадратных метров. Квартира находится на третьем этаже, и из окон открывается прекрасный вид на город.

Кроме того, у Григорьева-Апполонова в Сочи есть квартира на Бытхе. Оттуда открывается прекрасный вид на море. Музыкант знает толк, как наращивать капитал. С каждым годом стоимость жилья в Сочи растет в цене, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов несколько лет назад развелся со своей женой Мариной Банковой. У них два общих сына – Иван и Артемий.

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