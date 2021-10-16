Просторный деревенский дом для гостей-курортников: какая недвижимость есть у Михайлова в Сочи

За несколько лет музыкант построил жилье для родителей и гостей на улице Православной.

Музыкант Стас Михайлов построил в Сочи на улице Православной просторный деревенский дом, в котором сейчас живут его родители. Сам исполнитель в нем также любит проводить свободное время. Он сам родом из Сочи.

Интересно, что родители исполнителя сдают часть комнат в доме курортникам. Заночевать здесь можно за сущие копейки – всего за 500 рублей в сутки. Однако не все так просто. Должны быть рекомендации от общих знакомых Стаса Михайлова и его родителей.

Тем, кому удавалось ночевать в доме рассказывали, что мама Стаса Михайлова накормит гостей своим фирменным борщом и покажет главный «экспонат» дома — комнату с детскими вещами знаменитого шансонье, где родители певца хранят его игрушки, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что этим летом Стас Михайлов затеял на территории загородного дома большую стройку. Здесь появилась детская площадка, а также пристройка к дому, которая еще до конца не построена. Здесь в будущем разместятся все гости-курортники.

Кстати, местные жители не исключают, что в ближайшем будущем артист построит в их поселке небольшую гостиницу, за которой будут присматривать его родители.

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