«Получился таким, о каком мечтала»: Анастасия Решетова трогательно поздравила сына с днем рождения

В последних Stories личного микроблога телеведущей Анастасии Решетовой появилось обращение к ее сыну Ратмиру. Таким способом 25-летняя мама поздравила малыша с днем рождения.

Напомним, два года назад у Анастасии Решетовой и Тимура Юнусова родился мальчик. Малыша назвали Ратмиром. Так звали лучшего друга шоумена Тимати.

В праздничный день Анастасия Решетова публично обратилась к сыну:

«Моя нежность, моя радость, моя гордость! Два года назад ты появился на свет и сделал всю твою семью счастливее. До конца своих дней буду благодарить Всевышнего за такой подарок. Ты получился именно таким, о каком я мечтала».

А бабушка Ратмира поделилась архивными снимками малыша.

«В голове не укладывается, какой колоссальный эволюционный процесс проходит малыш за два года! Человек начинает ходить, говорить, проявлять эмоции и характер, активно изучать окружающий мир! Два года пролетели, как один миг! Самое интересное только начинается! Расти малыш на радость всем», – поздравила Симона Черноморская своего внука.

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