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«Наследство придется ждать долго»: Басков потребовал, чтобы Киркоров включил его в завещание

Звезды рассмешили публику на 45-летии «золотого голоса России».

«Наследство придется ждать долго»: Басков потребовал, чтобы Киркоров включил его в завещание
Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Певец Николай Басков потребовал, чтобы его давний друг музыкант Филипп Киркоров включил его фамилию в свое завещание. Смешной диалог состоялся на 45-летии «золотого голоса России».

Николай Басков
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Басков, 54-летний Киркоров просто обязан упомянуть его в завещании, потому что у них все общее уже на протяжении многих лет.

«Я подумаю. Но наследство придется долго ждать. Умирать я не собираюсь до глубокой старости».

Филипп Киркоров

Напомним, что Николай Басков с размахом отметил свое 45-летие в одном из московских ресторанов. На его празднике присутствовали многие звезды шоу-бизнеса во главе с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, сообщает «Собеседник».

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