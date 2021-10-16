«Наследство придется ждать долго»: Басков потребовал, чтобы Киркоров включил его в завещание

Певец Николай Басков потребовал, чтобы его давний друг музыкант Филипп Киркоров включил его фамилию в свое завещание. Смешной диалог состоялся на 45-летии «золотого голоса России».

Как отметил Басков, 54-летний Киркоров просто обязан упомянуть его в завещании, потому что у них все общее уже на протяжении многих лет.

«Я подумаю. Но наследство придется долго ждать. Умирать я не собираюсь до глубокой старости». Филипп Киркоров

Напомним, что Николай Басков с размахом отметил свое 45-летие в одном из московских ресторанов. На его празднике присутствовали многие звезды шоу-бизнеса во главе с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, сообщает «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.