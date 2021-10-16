«Он хитро поступил. Зашел через подруг»: Караулова рассказала, как ее сердце покорил Черный

Как отметила певица, они далеко не сразу стали с мужем строить любовь.

Певица Юлианна Караулова в студии шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской рассказала, как ее сердце покорил муж саунд-продюсер Андрей Черный.

«Это все случилось одним днем. Он вдруг начал за мной ухаживать. Я долго не воспринимала его всерьез. Перед тем, как начать встречаться мы были семь лет знакомы. Он начал таскать цветы, стал говорить комплименты. Я сначала смотрела и не понимала. Мы же семь лет просто общались». Юлианна Караулова

Как отметила певица, она долго держалась. «Он хитро поступил. Зашел через подруг. Мне все стали говорить, какой он хороший. Капали на мозг. Я подумала, что хорошо. Мы договорились попробовать построить отношения и любовь. Если не получилось бы, то расстались друзьями. Потом мы через два-три месяца все-таки расставались. Однако потом стали снова встречаться. Это случилось на дне рождения подруги», — заявила Юлианна Караулова.

Напомним, что в мае нынешнего года Юлианна Караулова родила сына от Андрея Черного. Это их первый совместный ребенок.

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