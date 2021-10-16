Клетка, оверсайз и кожа: Дарья Пынзарь показала сразу несколько любимых нарядов разных стилей

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь похвастлась новинками гардероба. Знаменитость разместила на личной странице в Instagaram видео с подобркой модных луков.

Дарья отдала предпочтение разным фасонам и стилям. Первый образ был более спортивным, а остальные два — женственные.

Для первого лука Пынзарь понадобились мешковатая худи и свободные джоггеры кислотного оттенка. Телеведущая скомбинировала их с белоснежными кроссовками на «воздушной» подошве и с цветными вставками.

Второй наряд Дарьи состоял из клетчатого костюма с юбкой в складку. Пынзарь выбрала жакет и юбку с одинаковым клетчатым принтом. А к ним знаменитость добавила молочные сапоги с квадратным мысом.

«Любите переодевашки так же, как и я? Всем замечательных выходных и хорошего настроения», – написала Дарья в комментариях под роликом.

Третий лук представлял собой сочетание тех же сапогов с кожаными зауженными брюками цвета кофе. Также Дарья надела песочную водолазку и пальто-халат белоснежного оттенка.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь поддержала тренд на оверсайз в белоснежных худи и джоггерах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.