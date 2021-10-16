«Самолет загорелся, а Валера сидел в салоне»: Леонтьев чуть не погиб в авиакатастрофе

Подруга артиста вспомнила, как в молодости Валерий Леонтьев и виду не подал при аварии на борту.

Приятельница Валерия Леонтьева – Ольга Ломова – рассказала, как однажды певец попал в аварию и проявил стойкость своего характера.

Подруга Леонтьева вспомнила, как они летели в самолете. Неожиданно на борту поднялась паника. Артисты пригляделись и поняли, что у самолета загорелось крыло.

Несмотря на крики летевших, Валерий Яковлевич не стал суетиться, а продолжил чтение книги. Это очень сильно удивило Ломову. Экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» восхитилась хладнокровием Леонтьева. Позже актриса еще не раз убеждалась в силе характера исполнителя.

«Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, читал, как камень застывший. Не паникер абсолютно. Даже если внутри что-то переживает, то никогда не покажет», – поделилась артистка с 5-tv.ru.

Напомним, ранее директор Валерия Леонтьева опроверг слухи о госпитализации артиста. Борис Чигирев отметил, что исполнитель в прекрасном самочувствии и находится у себя дома.

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