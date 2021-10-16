«Эмоции и профессионализм»: Ягудин – о поцелуе Тотьмяниной и Колесникова на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram прокомментировал страстный поцелуй своей жены фигуристки Татьяны Тотьмяниной с актером Иваном Колесниковым на шоу «Ледниковый период».
Добрые зрители прислали Алексею Ягудину фотографию и задали соответствующий вопрос. «Алексей, вы это видели? Что думаете?»
«Конечно, это эмоции и профессионализм, а не фальшь. Очень круто».
Напомним, что Татьяна Тотьмянина на шоу «Ледниковый период» выступает в паре с актером Иваном Колесниковым. Пара считается одними из главных претендентов на победу.
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