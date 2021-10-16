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«Эмоции и профессионализм»: Ягудин – о поцелуе Тотьмяниной и Колесникова на «Ледниковом периоде»

Как отметил олимпийский чемпион, у пары получилось очень круто выступить.

«Эмоции и профессионализм»: Ягудин – о поцелуе Тотьмяниной и Колесникова на «Ледниковом периоде»
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram прокомментировал страстный поцелуй своей жены фигуристки Татьяны Тотьмяниной с актером Иваном Колесниковым на шоу «Ледниковый период».

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Добрые зрители прислали Алексею Ягудину фотографию и задали соответствующий вопрос. «Алексей, вы это видели? Что думаете?»

«Конечно, это эмоции и профессионализм, а не фальшь. Очень круто».

Алексей Ягудин

Напомним, что Татьяна Тотьмянина на шоу «Ледниковый период» выступает в паре с актером Иваном Колесниковым. Пара считается одними из главных претендентов на победу.

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