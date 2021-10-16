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Женственно и романтично: падчерица Стаса Михайлова нарядилась в черное платье с модным принтом

22-летняя красавица Ева Канчельскис всегда составляет трендовые образы.

Женственно и романтично: падчерица Стаса Михайлова нарядилась в черное платье с модным принтом
Ева Канчельскис. Фото: instagram.com/ivotka_/

В семье Стаса и Инны Михайловой помимо двоих общих дочек живет наследница Инны от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом Ева. 22-летняя девушка выросла настоящей красавицей, как и ее мама-модель, и радует поклонников своими яркими образами и трендовыми нарядами.

Накануне падчерица Стаса Михайлова отправилась с друзьями на концерт. Для выхода в свет красотка нарядилась в женственное платье с романтичным принтом polka dot, или мелкий горошек, который в настоящее время пользуется повышенным спросом у модниц.

Ева Канчельскис
Ева Канчельскис. Фото: instagram.com/ivotka_/

Ранее такой принт облюбовала Алла Пугачева. Вслед за ней многие светские львицы тоже выгуливали наряды в горошек.

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дети звездЕва КанчельскисЗвездный стильпадчерицаСтас Михайлов