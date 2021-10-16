Принц Гарри и Меган Маркл могут стать самым дорогим личным брендом

В прошлом году герцоги Сассекские переехали в США.

В апреле прошлого года принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и переехали жить в США. Там они заключили ряд сделок, чем обеспечили себе безбедное существование.

Эксперт по личному бренду и ​​​​основатель популярного PR-агентства заявил, что общая стоимость бренда внука королевы Елизаветы II и его супруги составляет порядка 250 млн фунтов стерлингов.

Так, герцоги уже успели заключить сделку с Netflix на 153 млн долларов, а также контракт со Spotify на 41 млн. Издательство Penguin Random House, которое опубликует мемуары Гарри, заплатило 20 млн долларов, а должность директора по влиянию в BetterUp принесет Гарри более 500 миллионов долларов в год. Об этом пишет The Sun.

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Добавим, что недавно Меган и Гарри Принц Гарри и Меган стали партнерами и инвесторами в компании Ethic, которая занимается устойчивым инвестированием и управляет активами.

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