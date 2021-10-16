«Алкоголь под запретом»: Елизавете II посоветовали бросить пить

Елизавета II не прочь пропустить бокальчик алкогольного напитка. Ни для кого не секрет, что перед обедом Ее Величество выпивает крепкий напиток. Ранее сообщалось, что в день она может отведать четыре коктейля. Теперь же команда врачей порекомендовала ей и вовсе бросить пить.

«Алкоголь под запретом. Ее врачи хотят убедиться в том, что она в максимально хорошей форме и здорова», — цитирует Vanity Fair инсайдера.

На такой шаг медики пошли в преддверии платинового юбилея Ее Величества в качестве королевы Великобритании.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. По этому случаю в начале июня в Лондоне пройдут массовые празднования, а все британцы получат четыре выходных дня.

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