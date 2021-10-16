«Я не испытываю особо никаких чувств на этот счет»: Артемьев — о дуэте с Тоневой на «Фабрике звезд»

Как отметил музыкант, это чья-то память, к которой он, конечно, имеет кое-какое отношение.

Музыкант Павел Артемьев в шоу «Георгий за кадром» заявил, что очень спокойно сегодня относится к знаменитой песне «Понимаешь», которую он спел почтит 20 лет назад на проекте «Фабрика звезд» вместе с Ириной Тоневой.

«Я не испытываю особо никаких чувств на этот счет. Это чья-то память, к которой я имею отношение, но, наверное, меньше, чем люди думают. Было и было. Это, конечно, хорошая, трогательная песня». Павел Артемьев

Как отметил Павел Артемьев, опыт участия в шоу ему многое дал. Но он не может назвать его самым главным в своей жизни. Он не считает, что «Фабрика звезд» — это что-то судьбоносное.

Напомним, что песня «Понимаешь» в исполнении Тоневой и Артемьева стала настоящим хитом. Многие фанаты до сих пор с трепетом вспоминают этот дуэт.

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