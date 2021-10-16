Фееричный камбэк: Меган Маркл хочет вернуться в кино

В начале лета Меган Маркл родила дочь Лилибет Диану, а в августе отметила свое 40-летие. Накануне герцогиня Сассекская заявила своему окружению о том, что хочет вернуться в кино.

Королевский комментатор Нил Шон отметил, что Меган хотела бы сыграть супергероя.

«Согласно сведениям, которые я получил от хорошего друга герцогини, она хотела бы возобновить свою актерскую деятельность. Особенно хотела бы попробовать себя в роли супергероини. В этом она видит свое будущее», — цитирует Шона Daily Star.

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Напомним, Маркл прекратила актерскую деятельность после того, как познакомилась с принцем Гарри в 2016 году. Самой яркой ее киноработой стал сериал «Форс-Мажоры».

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