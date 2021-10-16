«Как камень застывший»: подруга Валерия Леонтьева рассказала о невозмутимом характере артиста

Экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» – Ольга Ломова – заявила, что Валерий Леонтьев никогда не будет жаловаться на здоровье.

Напомним, недавно в Сети появилось сообщение о госпитализации Леонтьева в связи с заражением коронавирусом. Однако директор артиста Борис Чигирев опроверг слухи. Помощник Валерия Яковлевича заявил, что Леонтьев не болен и находится дома.

А вскоре после этого одна из подпруг Валерия Леонтьева рассказала, что артист в принципе не любит жаловаться на недомогания. Коллега певца Ольга Ломова вспомнила, каким был в молодости исполнитель.

«Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, читал, как камень застывший. Не паникер абсолютно. Даже если внутри что-то переживает, то никогда не покажет», – отметила Ломова в разговоре с 5-tv.ru.

Напомним, ранее Валерий Леонтьев рассказал о трудностях на проекте «Голос 60+». По словам артиста, непросто отказывать пожилым людям, которые хотят показать свои таланты перед широкой публикой.

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