«С Клавой Кокой мог бы иметь вирусный хит»: Овечкин спел о своей непростой жизни в Вашингтоне

На шоу Comedy Club на канале ТНТ представили забавную песню, в записи которой ранее принял участие российский хоккеист Александр Овечкин. В ней поется о его непростой жизни в Вашингтоне.

«Я сижу в своем Вашингтоне. Русский быт в диком загоне. Жизнь – это скачки, и я в ней на пони. Нету пороха в последнем патроне». Александр Овечкин

Далее Александр Овечкин сетует на свою непростую судьбу. «Значит все напрасно. Зачем мне этот Кубок Стэнли, если я ни разу не сидел в жюри в КВНе. Всю жизнь пытался быть ферзем, но похож на пешку. Раз меня не звали ведущим в «Орел и решку». Заново жизнь не прожить, ничего не изменится. Я мог бы быть астрологом в «Давай поженимся!» Или с Клавой Кокой мог бы иметь вирусный хит. Я мог бы уйти из «Блэк Стар» с грохотом как Крид. Но пока я словно белый лебедь не на своем пруду. Бегаю с палкой по льду», — поет Александр Овечкин.

Напомним, что Александр Овечкин – один из самых известных российских хоккеистов в НХЛ. Недавно он вышел на пятое место в списке снайперов за всю историю заокеанской лиги.

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