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Тот еще романтик: принц Уильям украсил кабинет портретом жены

Будущий король опубликовал свежее видео в своем инстаграм.

Тот еще романтик: принц Уильям украсил кабинет портретом жены
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

Принц Уильям ответил на вопросы пользователей Сети в своем инстаграм. Беседа прошла в его кабинете, где на заднем плане внимательные фанаты рассмотрели совместный с Кейт портрет.

Принц Уильям
Принц Уильям. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Фотография была сделала в день помолвки Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2010-м году. Фанаты сразу же отметили, что принц – тот еще романтик. Но это не единственное фото, которое украшает кабинет будущего короля. Также на столе было замечено изображение в рамке, на котором позировали дети супругов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день помолвки. 2010 год. Фото: Global Look Press

Напомним, накануне принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились со школьниками и обсудили вопросы загрязнения окружающей среды.

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