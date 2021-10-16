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Ольга Серябкина и Георгий Начкебия отправились в романтическое путешествие в Австрию

Беременная певица запечатлелась в снежных горах.

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия отправились в романтическое путешествие в Австрию
Ольга Серябкина. Фото: Instagram.com/seryabkina

Экс-вокалистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала свежий снимок из заснеженных Альп. Исполнительница с искренней улыбкой прильнула к мужу на прогулке в Австрии.

Перед родами Серябкина улетела в Австрию полюбоваться альпийскими лугами и подышать горным воздухом. Эта страна много значит для артистки и ее мужа.

Георгий Начкебия прожил более десяти лет в Австрии, а в ее пригороде знаменитости сыграли свадьбу два года назад.

 «Потерянные в Альпах», – подписала снимок  из Альп Ольга.

Ольга Серябкина. Фото: Instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкина с мужем в Альпах. Фото: Instagram.com/seryabkina

«Едем на поезде, так как подниматься пешком около четырех часов. Кстати, эта железная дорога работает всего несколько месяцев в году. Я впервые попала», – похвасталась Серябкина.

К слову, Ольга взяла с собой в поездку любимого питомца – черного померанского шпица.

Напомним, ранее Ольга Серябкина поделилась подробностями первой беременности. Артистка выбирает для прогулок силуэтные платья, которые подчеркивают «интересное» положение исполнительницы.

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