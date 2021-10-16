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«Легко и обоюдно»: Максим Матвеев вспомнил, как начинался роман с Елизаветой Боярской

Пара воспитывает двух сыновей.

«Легко и обоюдно»: Максим Матвеев вспомнил, как начинался роман с Елизаветой Боярской
Максим Матвеев. Фото: instagram.com/maxim_matveev_

Одна из самых красивых пар российского кинематографа – Максим Матвеев и Елизавета Боярская много лет счастливы в браке. Пара воспитывает двух сыновей – Андрея и Григория и живет в Санкт-Петербурге. Для актера этот брак не первый. В 2008-м году он был женат на ругой коллеге по цеху – Яне Сексте. Они прожили вместе всего год. А после Максим встретил Лизу.

«Я не чувствовал, что мне нужно прилагать какие-то особые усилия. Все так было легко и обоюдно», — цитирует Матвеева «Комсомольская правда».

Максим Матвеев и Лиза Боярская
Максим Матвеев и Лиза Боярская. Скриншот: instagram.com/maxim_matveev_

Добавим, что в прошлом году Максим ушел из театра и сосредоточился на кинокарьере. Не так давно супруги купили роскошную квартиру в центре северной столицы и проводят много времени со своими сыновьями.

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Лиза БоярскаяМаксим МатвеевМаксим Матвеев и Лиза Боярская