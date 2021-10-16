«Кристина мне сказала: «Я — юность твоя»: Орбакайте на Comedy Club спасла Харламова от позора

Певица Кристина Орбакайте на шоу Comedy Club на канале ТНТ спасла от позора шоумена Гарика Харламова, который отказывался фанатеть под группу «Dabro» с шарфом в руках. Иван и Михаил Засидкевичи на сцене «Камеди» исполнили свой трек «На часах ноль-ноль».

«На наших концертах все стоят с шарфами. Фанаты стоят в зале», — заметила братья.

После этого ведущим Гарику Харламову и Павлу Воле пришлось спуститься в зал.

«У Гарика единая система туловища. Когда он поднимает руки, то может снизу все выпасть. Гарик, ты с лицом 80-летнего человека и с плакатом: «Это юность моя», — заметил, глядя на коллегу, Павел Воля.

«Да, задолбало все», — вдруг заявил Гарик Харламов и выбросил шарф. В этот момент ему на помощь пришла Кристина Орбакайте. Она подняла шарф и растянула его вместе с Харламовым. Со своей стороны, Павел Воля танцевал рядом с певицей Ольгой Бузовой.

«Вы бы слышали, что мне Бузова сказала: «Натяни, натяни», — заметил Воля.

«А Кристина мне сказала: «Я — юность твоя», — сказал довольный Гарик Харламов.

Напомним, что группа «Dabro» очень популярна среди молодежи. У них большая армия поклонников.

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