Стройнит, как и обещал Васильев: певица Жасмин скорректировала фигуру «правильным» узором платья

Артистка нарядилась в вечерний аутфит для выхода в свет.

Не каждая обладательница пышных форм знает, как можно визуально скорректировать фигуру при помощи правильных принтов и узоров. И историк моды Александр Васильев регулярно рассказывает модницам, какие именно расцветки, фасоны и наряды в этом вопросе помогают. Например, не так давно телеведущий показал, что полоска скрадывает объемы.

Вертикальные полосы на одежде визуально стройнят, придают роста и корректируют объемы. И певица Жасмин как раз об этом приеме хорошо знает. Судя по тому, как умело она скорректировала свои пышные формы при помощи наряда.

Жасмин выбрала вечернее платье в пол с серебристой вертикальной полоской, проходящей по диагонали от плеча к декольте – этот тоже один из приемов «убрать» полноту рук.

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