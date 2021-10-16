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«Оля, ты молодец, кто бы что не говорил»: Лещенко назвал Бузову госпожой на Comedy Club

Как отметил музыкант, певица выглядит просто блистательно.

«Оля, ты молодец, кто бы что не говорил»: Лещенко назвал Бузову госпожой на Comedy Club
Лев Лещенко. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Лев Лещенко в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ назвал певицу Ольгу Бузовой госпожой.

«Сидя рядом с госпожой Бузовой вообще не приходится делать выбор. Она затмит всех, чтобы на контрасте работать. А вообще я пришел со своим спичрайтером. Это мой большой друг Loc-Dog. Он рэпер. Он автор электропопа».

Лев Лещенко

«Электропопа – это мечта Киркорова», — заявил Гарик Харламов.

«Оля, ты не знаешь Loc-Dog? Он тебе напишет хорошую песню наконец-то», — заметил народный артист.

«Я все не могу отойти после того, как вы назвали Бузову госпожой. Немного садо-мазо было в этом зале», — сказал Павел Воля.

Ольга Бузова и Лев Лещенко
Ольга Бузова и Лев Лещенко. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Ну она производит такой вид. Оля, встань, пожалуйста. Ну разве она не госпожа. Оля, ты молодец, кто бы что не говорил. Всегда выглядишь блистательно», — заметил Лев Лещенко.

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых популярных личностей в мире шоу-бизнеса. Она частый гость на Comedy Club.

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Тэги

Гарик ХарламовЛев ЛещенкоОльга БузоваПавел ВоляШоу "Камеди клаб"