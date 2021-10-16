«Оля, ты молодец, кто бы что не говорил»: Лещенко назвал Бузову госпожой на Comedy Club

Музыкант Лев Лещенко в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ назвал певицу Ольгу Бузовой госпожой.

«Сидя рядом с госпожой Бузовой вообще не приходится делать выбор. Она затмит всех, чтобы на контрасте работать. А вообще я пришел со своим спичрайтером. Это мой большой друг Loc-Dog. Он рэпер. Он автор электропопа». Лев Лещенко

«Электропопа – это мечта Киркорова», — заявил Гарик Харламов.

«Оля, ты не знаешь Loc-Dog? Он тебе напишет хорошую песню наконец-то», — заметил народный артист.

«Я все не могу отойти после того, как вы назвали Бузову госпожой. Немного садо-мазо было в этом зале», — сказал Павел Воля.

«Ну она производит такой вид. Оля, встань, пожалуйста. Ну разве она не госпожа. Оля, ты молодец, кто бы что не говорил. Всегда выглядишь блистательно», — заметил Лев Лещенко.

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых популярных личностей в мире шоу-бизнеса. Она частый гость на Comedy Club.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.