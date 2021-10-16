Веселье на кладбище: дочь Ивана Урганта огорошила фанатов своим поведением

Приемная дочь Ивана Урганта, 21-летняя Эрика Кикнадзе славится своими дерзкими публикациями в Сети. Довольно часто она публикует откровенные фотографии, а недавно покрасила волосы в ярко-розовый цвет и сделала несколько новых татуировок.

На этот раз Эрика вновь удивила подписчиков. В своем микроблоге она опубликовала видео, на котором веселилась на кладбище. Кикнадзе прыгала среди могил, облачившись в черное длинное платье и сапоги-казаки. На шее у девушки сверкал увесистый крест.

«Это перебор! Что с ней? М-даа», — писали пользователи Сети.

Напомним, Эрика – дочь Натальи Кикнадзе от первого брака. Девушка живет и учится в США.

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