Актуально во все времена: жена Юдашкина в бархатном платье на запах блеснула точеной фигурой

Бизнес-леди вошла в число приглашенных на юбилей Николая Баскова.

Жена именитого кутюрье Валентина Юдашкина Марина выглядит элегантно и статусно в любой ситуации – будь то прогулка по парку или выход в свет. В очередной раз светская львица блеснула стройной фигурой, отметившись на юбилее Николая Баскова накануне.

На вечеринку Марина Юдашкина пришла в черном бархатном платье в пол на запах. Вырез декольте визуально удлинил шею светской львицы, приталенные силуэт и драпировка подчеркнули осиную талию. Не прогадала жена Юдашкина и с материалом наряда – бархат актуален во все времена, по замечанию стилиста Эвелины Хромченко.

Кстати, на дне рождения Баскова многие светские львицы появились в черном. Татьяна Навка, Инна Михайлова и даже Алла Пугачева выбрали элегантный и стройнящий оттенок.

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