Леди в черном: красавица-жена Стаса Михайлова блеснула перед Николаем Басковым «ложбинкой греха»

Инна Михайлова выбрала наряд с весьма откровенным декольте, не оставляющим даже шанса воображению.

Жена музыканта Стаса Михайлова Инне 48 лет, но вряд ли у кого-то повернется язык дать ей именно столько лет. Внешне красотка выглядит значительно моложе, а подчеркнуть моложавый и цветущий вид ей помогают наряды и правильный макияж.

На день рождения к Николаю Баскову Инна Михайлова выбрала силуэтное платье в пол с весьма пикантными деталями. Ее откроенное декольте напрочь лишало простора для воображения окружающих. И светская львица, поздравляя именинника, смело блеснула перед ним «ложбинкой греха» между пышных полушарий.

Кстати, многие дамы в юбилейные вечер народного артиста были в черном. Не только Инна Михайлова выбрала стройнящий оттенок, но и Алла Пугачева, Марина Юдашкина, Татьяна Навка и многие другие.

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