«Буквально бегу»: овдовевший Прохор Шаляпин радостно сообщил, что улетел на гастроли

37-летний Прохор Шаляпин недолго скорбел и держал траур по усопшей 30 сентября жене Татьяне Дэвис. Музыкант сообщил у себя в микроблоге, что улетел на гастроли по стране.

«Буквально бегу из Москвы в двухнедельный гастрольный тур, который планировался полгода, слава Богу, состоится!», — радостно сообщил артист.

Шаляпин запечатлелся уже на борту самолета и поделился селфи в своем микроблоге. Кстати, в его репертуар недавно вошла новая песня «Тебя обнимал», которую он посвятил своей умершей жене.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла 30 сентября в США от коронавируса. Она была в коме несколько недель. Свадьбу с ней Прохор Шаляпин праздновал в середине лета, спустя некоторое время она слегла с признаками болезни, начались ухудшения, побороть которые она уже не смогла.

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