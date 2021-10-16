Это семейное: Кристина Орбакайте с Аллой Пугачевой отожгли на дискотеке у Николая Баскова

Видео с танцами двух знаменитостей попало в Сеть.

Николай Басков 15 октября стал центром всеобщего внимания. Народному артисту исполнилось 45 лет, и с полуночи до следующего дня музыкант принимал поздравления по всем каналам связи и лично.

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А вечером музыкант закатил пир на весь мир. Среди приглашенных на празднество селебрити были Татьяна Навка с мужем, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Валерия и Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте, Жасмин, Игорь Крутой, Валентин и Марина Юдашкины и еще сотни друзей, родных и звезд.

После торжественной части и тостов началась дискотека. Под живое исполнение звездных гостей приглашенные с удовольствием пустились в пляс.

Не остались в сторонке и Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте. Они вместе показали класс на танцполе, с удовольствием отжигая и даже не смущаясь камер. Видео танцев попало в Сеть благодаря Максиму Галкину, который все это запечатлел.

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