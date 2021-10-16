В блеске золота: моложавая красавица-мама Николая Баскова блистала на юбилее в платье со стразами

Елена Баскова сама неделю назад отмечала юбилей. Трудно поверить, но этой обворожительной брюнетке 65 лет!

В столичном ресторане 15 октября Николай Басков пышно отмечал день рождения. Артисту исполнилось 45 лет, и по такому знаменательному поводу он окружил себя друзьями, родными и коллегами.

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Самым, пожалуй, ценным для именинника на этом празднике оказалось присутствие мамы. Подарившая жизнь певцу женщина, 65-летняя Елена Николаевна Баскова взяла слово, чтобы нежно и тепло поздравить единственного наследника с юбилеем.

О том, что мама Николая Баскова очень красива и выглядит далеко не на 65, знают многие друзья семьи. Поклонники не так давно тоже имели удовольствие любоваться красотой родительницы «натурального блондина». А на юбилей сына Елена Баскова оделась блистательно: она выбрала платье-футляр золотистого оттенка, инкрустированное стразами.

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