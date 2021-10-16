Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

«Вот это добро!»: Клава Кока в бикини повернулась задом и явила миру пышные гром-бедра

Звезда выбрала мини-фасон с трендовым принтом.

«Вот это добро!»: Клава Кока в бикини повернулась задом и явила миру пышные гром-бедра
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Подопечная лейбла Black Star Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, прославила не так давно. Но пик своей популярности переживает именно сейчас.

Подписчики в микроблоге Клавы следят за каждым ее шагом, TikTok-роликом, выступлением, поездкой. И знают, что сейчас красотка абсолютно свободна и с головой ушла в работу. Поэтому не удивляются, что периодически она публикует пикантные фото с откровенными декольте или в купальниках.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

На этот раз девушка, будучи в Турции на гастролях, успела поймать мгновения на пляже и вышла к морю. Зато к фотокамере она повернулась задом, явив инстамиру свои гром-бедра в стрингах. «Вот это я понимаю — добро!», — подписала себя красотка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Клава КокаКлава Кока новостиКлава Кока последние новостиНовости google