Чтобы затмить всех: красотка Инна Михайлова появилась на вечеринке в платье с пайетками и декольте до талии

В минувшую пятницу, 15 октября, в одном из столичных ресторанов Николай Басков закатил грандиозное пиршество. Артисту исполнилось 45 лет, и он пригласил родных, друзей, близких на свой день рождения.

В числе гостей вечеринки – Стас и Инна Михайловы. Жена певца для выхода в свет потрудилась нарядиться так, чтобы, по всей видимости, просто затмить всех своим изяществом и блеском.

Инна Михайлова выбрала для вечера черное платье-макси с выгодным для шеи V-образным вырезом. Декольте устремилось вниз к талии и открыло миру красоту прелестей жены Стаса Михайлова. А полупрозрачная юбка наряда подчеркнула стройные ножки.

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