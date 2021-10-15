«Позитивная девочка», «Господи, прости» и «Клоунесса»: мама Королевой взбудоражила публику сексуальным «показом мод»

Характер и поведение мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай кого-то радует и заряжает положительными эмоциями, а у кого-то вызывает раздражение. Далеко не все люди считают, что в солидном возрасте допустимо демонстрировать на публике такую непосредственность.

Чего только стоит загадочное и неординарное поздравление «мамы Люды» Николая Баскова в Сети с его 45-летием.

«Колюня, поздравляю! Сегодня в Майями 45 фейерверков в честь твоего юбилея. Выбираю наряды, чтобы хорошенечко зажечь с твоими поклонниками», — написала Порывай в личном блоге.

Ведущая обнародовала в личном блоге видео с импровизированным показом мод, на котором примеряла довольно оригинальные, порой эксцентричные наряды. Некоторые из них – весьма сексуальные и довольно дерзкой длины мини, которую могут себе позволить далеко не все молодые женщины.

Ролик вызвал шквал эмоций у фолловеров Людмилы Порывай. Как всегда, комментарии были очень разноплановыми.

«Позитивная девочка», «Клоунесса», «Господи, прости», «Звезда!», «Последний наряд самый суперский!», «Уже надоело смотреть. Будь в своем возрасте поскромней!», «Клевая!», «Отстой», «Вы замечательная!», «Умничка!» — написали пользователи.

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