«Только слухи про стерву и ходят!»: Альбина Джанабаева пожаловалась на хейтеров

Жена Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева — получает море негативных комментариев от хейтеров. Певица уверена, что недоброжелатели сильно ошибаются, называя ее стервой.

Джанабаева после рождения дочери Агаты вместе с мужем стали делиться умилительными роликами тяжелых будней родителей. Валерий и Альбина не стесняются показывать уставшие лица после бессонных ночей у кроватки малышки.

«Думала, что Валера никогда не пойдет на это», – признается Джанабаева.

Певица считает себя открытым и добрым человеком. Однако некоторые слушатели знаменитости совсем другого мнения об Альбине.

«Только слухи про стерву и ходят! Столько читаю о себе, какие-то комментарии от тех людей, которые не могут делать выводы, потому что не знают меня. По образу мнение складывают. Да, я не ангел, у меня все ситуативно», – рассказала Джанабаева в подкасте «Ниче святого» на «Сберзвуке».

Напомним, ранее Альбина Джанабаева призналась, что не готова к резким переманим в жизни старшего сына. Знаменитость не хочет отпускать первенца на учебу за границу.

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